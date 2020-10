Csaknem kétmilliárddal drágult az új felcsúti iskola, amelyet Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége építhet meg

Eddig sem volt olcsó, de a hvg.hu információi szerint még drágábban épül fel az új iskola Felcsúton, amelyet Mészáros Lőrinc kormányközeli milliárdos, volt felcsúti polgármester gyermekeinek cége, A Fejér-B.Á.L. Zrt. húzhat fel. (A terveket a zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. készítette.)

Bár korábban 4,5 milliárd forintra lőtték be a költségeket, az Orbán-kormány most a beruházási ügynökség által vállalható kötelezettség összegét nem kevesebb mint

6 370 990 358 forintban

határozta meg a felcsúti új iskola esetében. Az oktatási intézményt Endresz György pilótáról neveztek el.

A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül. Kapacitásait tekintve úgy tűnik, az iskolában csaknem a falu harmada elférne, ugyanis a megközelítőleg 1800 lelket számláló községben 600 gyermekre tervezik az új általános iskolát – igaz, honlapjuk szerint nemcsak Felcsútról, hanem a környező falvakból is érkeznek ide tanulók. Az elmúlt években létszámuk azonban így is csupán 174–210 között mozgott.