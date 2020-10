Angyalföldön a mesterséges intelligencia végez szűrővizsgálatot

Elindult a tüdőrákszűrő program úgynevezett tesztüzeme a XIII. Kerületi Önkormányzat CT/MR Diagnosztikai Központjában. Az intézetet három éve, 2017-ben nyitották meg, és a szakmai tapasztalatok alapján is kiemelkedő szerepet tölt be a kerületi lakók betegségének diagnosztizálásában.

Dr. Pajor Péter radiológus főorvos, a diagnosztikai központ vezetője kifejtette, hogy a tüdőrák még mindig a vezető halálokok között van, és általában a dohányzással hozható összefüggésbe. Ezért is emelték be a tüdőrákszűrést is a CT-vizsgálatok körébe. Már az egy centiméternél kisebb elváltozásokat is jóval hatékonyabban mutatja ki ez a csúcstechnológiájú CT a klasszikus tüdőszűrő vizsgálatokhoz képest. A daganat korai felismerésével jelentősen javulnak a páciensek életesélyei.

A felvételek kiértékelését első körben – ez forradalmi újdonság – mesterséges intelligencia végzi, ám a végleges kiértékelést radiológus szakorvos adja. A CT/MR Diagnosztikai Központot a XIII. Kerületi Önkormányzat saját forrásból hozta létre, és ugyancsak az önkormányzat támogatásával az itt élők térítésmentesen vehetik igénybe ezt a magas minőségű egészségügyi szolgáltatást.

Három év alatt az ingyenesen elvégzett vizsgálatok száma meghaladta a tízezret, ennek piaci értéke több mint 870 millió forint. A kivizsgálások várólistája jóval rövidebb az államilag finanszírozott lehetőségekkel összehasonlítva.