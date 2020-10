Bakondi György: A párizsi terrorcselekmény összefügg a tömeges migrációval

A Párizsban történt terrorcselekmény összefügg a tömeges, ellenőrzés nélküli migrációval - vélekedett Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán.



Ahogy az Index korábban már megírta, a francia hatóságok közlése szerint lefejeztek egy embert a Párizstól északnyugatra található Conflans-Sainte-Honorine külvárosban péntek késő délután. Az elkövetőt agyonlőtte a rendőrség. Az ügyben a terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot.

Bakondi György azt mondta, hogy Franciaországban nagy a terrorfenyegetettség, és az elmúlt időszakban is több terrorcselekmény történt. A főtanácsadó kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt az őszi és a téli időszakban súlyos helyzet is kialakulhat. Ilyenkor a határok kérdése kiemelten fontos.

Elmondta, hogy az Európai Unió egységes határigazgatáson gondolkodik. Ennek bevezetése viszont késik, a nemzetállamok pedig nem várhatnak.

A lakosság védelme, az egészségügyi rendszer fenntartása sürgős intézkedéseket igényel

- közölte Bakondi György.