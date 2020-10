Egyik pillanatról a másikra robbant be a honi közélet első vonalába. Majdhogynem naponta látjuk újságokban, az interneten, a tévében. De vajon hogy mutat? Mit kommunikál pőre megjelenésével? Kérdéseinkre az Index házi stylistja, a Mark&More bloggere, azaz lakatos Márk válaszol.

Müller Cecíliáról elsőként a német kancellár, Angela Merkel öltözködési stílusa jut az ember eszébe: következetesen hasonló darabok, csak a színvilág és az anyaghasználat váltakozik leginkább rajta...

Az Angela Merkel-párhuzam azért nagyon találó, mert ő is szinte egyenruhaszerű viseletben van, csak mindig más színekben, a nőiességét kevéssé megmutató nadrággal. Ez az úgynevezett

Power Dressing egyik nagyon erős megnyilvánulása,

amit a hatalmi pozícióban lévő nők viselnek világszerte, illetve a komoly hatalommal bíró férfiak feleségei, vagyis a first ladyk, akik egyre fontosabb szerepet töltenek be a nyilvánosságban. Carla Bruni, Michelle Obama, Kate Middleton – hogy csak néhány ismert nevet említsek.

Le kell szögeznem, hogy nem magánemberként kritizálom Müller Cecíliát, és stylistként is egészen más tónusban beszélnék róla, vagyis hozzá, ha eljönne egy stílustanácsadásomra. Olyankor más a nexus, természetes a közeg, segítő a környezet, jelenleg viszont kritikusként lépek fel. Amit látok, hogy ebben a mostani krízishelyzetben

vélhetően akaratán kívül lett kiemelve a szürke hétköznapjaiból.

Egyik pillanatról a másikra vált országos közszereplővé, sőt, valóságos mémmé.

Viszont nincsen igazi hatalma, hatalma a kormánynak van. Úgy kell tehát hatalmi pozíciót kifejeznie az öltözködésével, hogy ténylegesen nincs is neki olyanja, metakommunikációjából az jön le, hogy diszkomfortos a stílustanácsadóival. Ez tehát egy kétarcú dolog, ami pontosan olyan diffúz és zavaros, mint sok esetben a tisztifőorvosi tájékoztatói.

Nem önazonos?

Erőltetett. A stylistok és fodrászok marionettbábu módjára rángatják a stílusával kapcsolatban, szerintem rosszul. Kilóg a lóláb. Mindemellé ráadásul egymásnak ellentmondó dolgokat is mond.

Szigorúan a divat szempontjából nézve mitől zavaros például?

Szakmai szemmel ő egy idősödő hölgy, akinek a ruhatárát konzervatív ízléssel tervezték meg. De nagyon sok a mellélövés.

Ő egy úgynevezett „tél típus”, akinek például az erős kék és a piros blézer áll jól.

Akkor néz ki jól, amikor ilyen darabokat visel, tehát egy sallangmentes, egyszerű blézert. Vagyis amikor nem akarnak first ladyt, nemzetközi dívát vagy II. Erzsébet típusú stílusikont csinálni belőle. II. Erzsébet persze ugyanúgy megosztó személyiség, de egész életében uralkodásra lett nevelve, ami látszik a viselkedésén, az öltözködésén is. Ez engem azért lep meg nagyon, mert ha valamiben erős a Fidesz, az az arculattervezés és a kommunikáció, de szerintem itt most az imázs gyengíti a karaktert.

„Az ország nagymamájaként” is szokás emlegetni őt, stílusát tekintve van benne bármi nagymamás?

Nem gondolom, hogy egy tisztifőorvosnak az ország nagymamájának kellene lennie. Mondjon szakmailag pontos dolgokat a járvány elleni védekezésről, ne mondjon ellentmondó dolgokat, és pláne nem kell nyunyókázni! Én ezt várom el. Személy szerint egyébként Kalán néni jut eszembe róla, aki nekem nagyon kedves mesehősöm volt.

(Borítókép: Müller Cecília a koronavírus-járvány miatti online sajtótájékoztatókon . Fotó: kormany.hu/Botár Gergely / MTI)