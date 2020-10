Idén is van meglepő jelölt az Év hala versenyben

Szilveszter délig várja a szavazatokat a Magyar Haltani Társaság, amelyekkel eldől, hogy mi lesz az Év hala 2021-ben – derül ki a szervezet közleményéből. Az idén az angolna, a fürge cselle vagy a jászkeszeg között lehet választani a társaság honlapján leadott szavazattal.

Az alakját és mozgását tekintve is kígyószerű, a méteres hosszt is elérő angolna különleges halunk. Annak ellenére őshonos, hogy a Sargasso-tengerben ívik, mert eredetileg természetes úton jutott vizeinkbe. Amióta a telepítése megszűnt, ritkán kerül elő, és Európa más tájain is megfogyatkozott.

Kicsiny halunk a maximum 8-10 centis fürge cselle. Eurázsiai elterjedésű faj, amely főként a hegy- és dombvidéki patakokban él, de ott sem általános. A férgektől a vízbe hulló rovarokon át az algákig és a növényi részekig, magvakig mindent elfogyaszt, ezért még a nagyon kis vízhozamú, igen szerény táplálékkínálatú vízfolyásokban is képes fennmaradni. A környezeti változásokra azonban érzékeny, állományai visszaszorulóban vannak, ezért védett.

Az ezüstös pikkelyű, rendszerint vöröses alsó úszókkal díszelgő jászkeszeg áramláskedvelő faj, főként a kisebb-nagyobb folyók alföldi és dombvidéki szakaszait kedveli. Ennek köszönhetően a jelentősebb vízfolyásokban és csatornákban az ország egész területén számítani lehet rá. Főként kisebb gerinctelen állatokkal táplálkozik, de nem ritkák a 30 centit meghaladó példányai. Húsa szálkás, de sütve és főzve egyaránt ízletes.