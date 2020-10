Választ a balatoni falu, ahol serényen dolgozott az iratmegsemmisítő

Balatonszepezd csendes, kanyargós, dimbes-dombos utcáin alig lehet járókelővel összefutni. A szinte télibe hajló időjárás sem kedvez annak, hogy beszélgetni lehessen az itt élőkkel a falu jövőjéről. Pedig lenne miről, ma ugyanis időközi önkormányzati választást tartanak a faluban, a polgármesteri tisztségért négy független jelölt száll versenybe: a jelenlegi településvezető, Bocskov Petrov Jordán, illetve Bíró Imre, Selmi Gábor és Szász Péter. A négy leendő képviselőre 13 jelölt közül választhat a település 390 szavazója.

Nem volt mindig ilyen nagy a választék. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, a 2019-es önkormányzati választáson Szepezd egyike volt a mindössze két magyarországi településnek, ahol ugyan szavazólapokkal várták az embereket, de mindössze négy képviselőjelöltre lehetett ikszelni, polgármesterjelöltre nem. Előbbiek száma pont annyi volt, ahány mandátum van a képviselő-testületben, vagyis elméletileg biztos pozíciót jelentett, ha valaki legalább 1, azaz egy érvényes szavazatot kapott. A tét nélküli választáson a névjegyzékben lévő 390 választópolgár közül 124-en járultak az urnák elé.

A polgármester hiánya miatt ki is írták az új időközi választást, a lehetőség pedig annyira felébresztette a helyiek politikai vállalkozó kedvét, mint sehol máshol, a kis Balaton-parti faluban ugyanis az októberi fiaskó után tizennégyen indultak el a címért. A december 8-i megméretésen négy jelöltre senki nem szavazott, két másikra 1-1, illetve 2-2 választó szavazott. A győztes Bocskov Petrov Jordán lett, aki az Indexnek most arról beszél,

egy balatoni település polgármesteri tisztsége több lehetőséget ad, mint máshol az országban, talán ezért is indultak annyian.

Fotó: balatonszepezd.hu Bocskov Petrov Jordán

Ő maga egyébként csak nemrég költözött Szepezdre. Egyik mostani riválisa, a tavaly decemberben nem induló Bíró Imre meg is jegyzi, hogy a polgármestert a választás előtt nem sokan ismerték a faluban. Bocskov Petrov Jordán új színt hozott már azzal is, hogy előtte gyakorlatilag senki nem kampányolt, a stílusával azonban jöttek a konfliktusok. Bár a polgármestertől sokat vártak – meséli Bíró Imre –, a vezetői attitűdje szokatlan volt számukra, és sérelmezték azt is, hogy a kollektívnak szánt döntésekből egyszerűen kihagyta a többieket. Nem is bírták együtt hosszú ideig, a közös munka mindössze hét hónapig tartott, júniusban a képviselő-testület feloszlatta magát.

Közben nem tett jót a hangulatnak az sem, hogy februárban a polgármesternek a takarító szólt, hogy a hivatalában iratokat semmisítenek meg. Öt zsáknyit. Hogy milyen papírokat daráltak le, az azóta sem derült ki, a rendőrség ugyanis megszüntette a nyomozást, de különböző okok miatt négy munkatárs is megszüntette munkaviszonyát.

Ami a mostani esélyeket illeti, Bocskov Petrov Jordán azt reméli, hogy minél több választó teszi le voksát. A kérdésre, hogy mi lesz, ha újra az előző képviselő-testülettel kell együtt dolgoznia, csak annyit mond:

a matematikai esély megvan, hogy a leendő képviselő-testület magja új indulókból kerüljön ki.

De bizakodó a polgármesteri székért először induló Bíró Imre is, aki már négy ciklus óta tagja valamilyen formában a képviselő-testületnek.

most végre összefogtunk, és újra együtt indulunk.

Arra gondol, hogy amíg ő polgármesterjelöltként indul, képviselőjelöltként ott van mögötte az a másik négy ember, akivel egy csapatot alkot, és vezetné a falut. Hivatalosan egyébként mindegyik polgármesterjelölt függetlenként indul, az pedig most már a szavazókra van bízva, ki lehet az a négy ember, aki talán tud is együtt dolgozni Szepezdért.

