Medve járt Miskolcon

Vasárnap hajnalban a Borsod megyei település Újgyőri piacának környékén láttak egy medvét, melyről videófelvétel is készült – olvasható a minap.hu cikkében. Az Index többször is beszámolt arról, hogy medvenyomot találtak a Lyukóvölgyben. Azonban ma hajnalban már magát a medvét is látták.

Az állat talán egészségügyi sétára indult. Előbb 0 óra 38 perckor a Testvériség utcán láttak, majd a villamossínek mentén a város felé vette az irányt, illetve később visszafordult a Torontáli utcára, aztán 0 óra 49 perckor az Őzugró utca felé haladt, végül eltűnt a térfigyelő kamerák elől.

A Miskolci Önkormányzati Rendészethez vasárnap 0 óra 40 perc körül érkezett jelzés a medvéről, amelyet a térfigyelők kamerák felvételein vettek észre az Operatív Megfigyelési Központ munkatársai.

A rendészek a medvét észlelve értesítették a rendőrséget, a helyi önkormányzat pedig haladéktalanul felvette a kapcsolatot a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával, illetve a Vadaspark szakembereivel – közölte a város polgármesteri hivatala vasárnap délelőtt.

A medve városi kalandjáról a Facebookra is posztoltak egy videót: