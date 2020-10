Müller Cecília: Nem kell maszk az iskolákban

„További influenza elleni oltóanyagot szereztünk be, hogy mindenki részére, aki hozzá szeretne jutni a térítésmentes oltakozási lehetőséghez, biztosítani tudjuk” – emelte ki Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

A tisztifőorvos elmondta, hétfőn 1478 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 47 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 krónikus beteg, közülük a legfiatalabb 39 éves volt. Esetében a alapbetegségként májzsugorodást, májelégtelenséget jelöltek meg a koronavirus.gov.hu oldalán. Az elhunytak száma így 1173 főre emelkedett, 14 312-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 32 283 fő. Kórházban 1896 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 188-an vannak lélegeztetőgépen.

A járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk, ismételten nőtt a fertőzöttek száma. Ez az emelkedés is fokozódó jellegű, napról napra egyre több laboratóriumi esetet igazolnak, ezért nagyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat” – emelte ki Müller Cecília, hozzátéve, a védekezésnek ebben a fázisában nagyon fontos, hogy mindenki fokozott figyelemmel és fegyelemmel viselkedjen.

– mondta a tisztifőorvos. Hozzátette, hogy az elhunytak száma szintén emelkedő tendenciát mutat, hiszen ők elsősorban a magas kockázatú csoportból kerülnek ki, krónikus betegek vagy idős személyek.

– mondta. Emelkedő tendenciát mutat a kórházban ápoltak száma is, 1896 beteget kezelnek kórházban, 188-an vannak lélegeztetőgépen.

Közülük számosan gyógyulóban vannak, számosan le is kerülhetnek a lélegeztetőgépről, tehát nem jelent végsorsot, ha valaki közöpsúlyos állapotban kórházba kerül, hiszen jó tapasztalat is van

– emelte ki a tisztifőorvos. Hozzátette, számos olyan lehetőségük van a második hullámban, amelyet tavasszal még nem tudtak teljeskörűen bevetni, vagy nem állt rendelkezésükre.

– hangsúlyozta a tisztifőorvos, majd részletezte, hogy az elhunytak közül valamennyien szenvedtek alapbetegségben, kísérő társbetegségekben.

„Kiemelném a mai napon a légúti megbetegedéseket is mint alapbetegséget, tehát aki krónikus légúti betegségben szenved, nyilván magasabb kockázatot hordoz.” Ennek kapcsán a tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet: lehetőleg hagyjuk el a dohányzást mint káros szenvedélyt.

Szót ejtett arról is, hogy közel azonos azon személyek köre, akik érintettek lehetnek az influenzában. Mint mondta, feltétlenül szükséges, hogy legalább az egyik megbetegedés ellen védekezzenek. Kiemelte, az influenza akár súlyos tüdőgyulladást is okozhat, ezért különösen fontos, hogy minél többen igényeljék a kormány által biztosított oltást. A tisztifőorvos ehhez hozzáfűzve bejelentette:

– mondta, majd a PCR-tesztekre tért.

A PCR-teszteket fogadtuk el egészen idáig, ez az a forma, amelyet a WHO is végig ajánlott számunkra. Ugyanakkor éppen a tavasztól fogva nagyon sok új lehetőség nyílt meg a diagnosztikában is, ezért számos antigénalapú tesztet fejlesztettek ki a kutatócsoportok. Hasonlóan a PCR-teszthez, ez is az aktuálisan zajló állapotot, tehát az aktuális fertőzöttséget mutatja ki. Ezt a tesztet bevizsgálták az NNK laboratóriumában, és azt találtuk, hogy pozitivitás esetén, ha tüneteket produkál valaki, tehát gyanús személyről van szó, akkor nagyon jó egybeeshetőséget mutat a PCR-teszttel. Ez egy újabb diagnosztikus eszköz a kezünkben