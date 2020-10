Koronavírus fertőzte meg Szijjártó Péter kollégáit, de a külügyminiszter megúszta

Berobbant a koronavírus a külügyesek körében, de Szijjártó Péter külügyminiszter a jelek szerint megúszta, és két negatív teszten is túl van múlt hétfő óta – tudta meg az ATV. Bár a külügyminiszter is ott volt egy hete Luxemburgban, ahol egy osztrák és egy belga kollégája is koronavírusos lett, a jelek szerint rajta egyelőre nem fog a járvány.

Az ázsiai útjaink miatt kétszer kellett, hogy teszteljenek, tehát ami múlt hétfő óta volt tesztem, az mind a kettő negatív lett

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a bolgár kollégájával tartott hétfői sajtótájékoztatóján az ATV kérdésére, amely arra vonatkozott, hogy az EU Külügyi Tanácsában mi a protokoll.

Szijjártó Pétert hétfő reggel is tesztelték, ennek eredményéről még nem tudott beszámolni.