Cornstein: Trump meglátogathatja Orbán Viktort, ha nyer a választáson

A távozó amerikai nagykövettel készített interjút a Klubrádió. David Cornstein távozásának okairól, valamint a kitűnő amerikai–magyar kapcsolatokról is beszélt.

Két és fél éve itt vagyok, és emellett már 82 éves is. Recsegnek-ropognak a csontjaim, itt-ott néha olajozásra szorulnak. Ráadásul otthon van a családom, akikkel nagyon szoros a kapcsolatom, nehéz ez a feleségemnek is, hiányzik az unokám, aki a szemem fénye. Bárcsak fiatalabb korban lehettem volna ezen a poszton

– sajnálkozott az üzletemberből lett diplomata.

A kapcsolatokra vonatkozó kérdésről azt mondta:

Tudja, szerintem előtte nem létezett magyar–amerikai kapcsolat. Az előző elnök és kormánya csak bírálta a magyar kormányt. [...] Szerintem a védelmi területen nagy eredményt értünk el a Katonai Együttműködési Egyezmény aláírásával. A nemrég tető alá hozott légvédelmi rakétavásárlásról szóló megállapodással is. Ahhoz, hogy egyre inkább NATO-kompatibilis eszközök legyenek Magyarországon. [...] Emellett nagy érdem az is, hogy az ENSZ-ben is olyan kapcsolatot sikerült kialakítanunk a magyar kormánnyal, amelynek köszönhetően, ha bíráltak minket, a magyar képviselet mindig megvédte a szervezeten belül az amerikai érdekeket, kiállt értünk. [...] És valóban, az elnök fogadott, vagy egy órán át beszélgettünk, és persze rögtön rákérdezett, na, mi újság Viktorral? S akkor nyomban fel is hívta az elnök őt. Pedig hát tudvalevő, hogy ha Amerikában két vezető beszélgetni akar, akkor a Nemzetbiztonsági Tanácson keresztül a témát, meg ezt-azt egyeztetni kell. De ahogy ön is mondta, ők valóban barátok, úgyhogy erre nem volt szükség.