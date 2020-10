December 15-ig érvényes a diákigazolvány vonatokon, a HÉV-en és a Volán-járatokon

December 15-ig elfogadják a 2019/2020-as tanévre érvényesített diákigazolványokat a MÁV-Start vonatain, a Volánbusz járatain és a HÉV-eken – tájékoztatta a MÁV kedden az MTI-t. Az Oktatási Hivatal október 31. helyett december 15-ig meghosszabbította a diákigazolványok érvényességét, ezért a tanulók december közepéig kedvezményesen utazhatnak velük.

Azoktól a tanulóktól, akiknek még nem érkezett meg az új diákigazolványuk, elfogadják az oktatási intézmények által elektronikusan küldött, QR-kóddal ellátott, diákigazolványt helyettesítő igazolás kinyomtatott változatát is.

Felhívták a figyelmet arra is a közleményben, hogy a közegészségügyi előírásokat továbbra is be kell tartani; a maszk használata a közösségi közlekedési eszközökön, az állomásokon és megállóhelyeken is kötelező.