Lehet, hogy Orbán Viktort rosszul oltották be influenza ellen

Elég barátságtalan így a reggel, de ez van

– fogalmazott Orbán Viktor reggeli videójában, amikor megkapta az influenza elleni védőoltást. Akkor még nem is sejthette, hogy a nap végére még ennél is barátságtalanabb helyzetbe kerülhet, Novák Hunor gyermekorvos szerint ugyanis a miniszterelnököt rosszul oltották be, ő a felvételen legalábbis több hibát felfedezett.

Novák Hunor egy Facebook-posztban azt írja, hogy Orbán Viktor azt az oltást kapta, amelyet a deltaizomba kell beadni, mert a felvételeken látható részre csak izomba adott injekciót illik típusosan beadni. Szerinte típushiba, hogy ilyenkor a videón látható módon összecsípik a bőrt, mert azt akkor kell csinálni, ha zsírszövetbe oltanak.

Ha összecsípve adjuk be a bőrredőbe, a tű vége és így az oltás könnyen a zsírszövetbe kerül, a beadott oltás így akár hatástalan is lehet, illetve komolyabb helyi mellékhatás alakulhat ki (viszkető csomó, gyulladás, esetleg zsírszövet elhalás)

– magyarázta a gyermekorvos, hozzátéve, hogy ezzel nem az oltást beadó orvost akarja kritizálni, hanem úgy látja, hogy ennek inkább az oktatási rendszerhez van köze, mert manapság is tévesen oktatják sok helyen a fiatal orvosoknak, hogy hogyan kell helyesen beadni adott oltásokat.

További hibaként rója fel, hogy

a szúrás után visszaszívták a fecskendőt, ami helytelen eljárásnak számít a vállba adott oltásoknál,

és csak a fájdalmat növeli, illetve szerinte az is teljesen felesleges volt, hogy a miniszterelnök karját megpofozgatta az orvos. Nem azért, mert nem illik a miniszterelnök karját pofozgatni, hanem azért, mert az egyszerűen felesleges volt.