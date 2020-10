Karácsony Gergely szerint Szabó Tímea lesz a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az előválasztáson

Majdnem biztos abban Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, hogy a Párbeszédnek lesz miniszterelnök-jelöltje a 2021-es előválasztáson. A politikus a Telexnek nyilatkozott erről.

Karácsony Gergely elmondta, arra fogadna, hogy lesz előválasztás a miniszterelnök-jelölt személyéről. Egyfelől azért, mert nem látja, ki az a személy, akiről enélkül a pártok meg tudnának egyezni, másfelől fontosnak tartja, hogy az embereket is bevonják az érdemi politikába. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ő maga nem fog elindulni a választáson. „Több név is közszájon forog, szerintem jó nevek, de nagyon remélem, hogy lesznek újak is, és arra biztatok mindenkit, hogy akiben van ambíció, hogy az országot vezesse, induljon el. Bennem ma arra van ambíció, hogy Budapestet vezessem” – mondta.

A főpolgármester arról is beszélt, lehet már tudni, hogy Dobrev Klára és Márki-Zay Péter indulhat a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, és Pálinkás József is beszélt már efféle terveiről.