Hadházy Ákos: Szijjártó Pétert kétszer rendőrségi helikopter vitte haza

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fordult adatigényléssel a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, Szijjártó Péter helikopterezési szokásai felől érdeklődve. Ennek eredményét posztolta ki a Facebookra reggel.

A Külügyminisztérium beismerte: Szijjártót idén kétszer vitte HAZA a rendőrségi VIP helikopter Dunakeszire. Ez pont... Publiée par Hadházy Ákos sur Lundi 19 octobre 2020

A TÁRCA SZERINT HÉT ÍZBEN KERÜLT SOR BELFÖLDI HELIKOPTEREZÉSRE ÉS KÉT ALKALOMMAL SZÁLLÍTOTTA A MINISZTERT RENDŐRSÉGI VIP-HELIKOPTER DUNAKESZIRE - A FÜGGETLEN KÉPVISELŐ ÁLLÍTÁSA SZERINT EGYENESEN HAZA.

Hadházy úgy véli, ez éppen kettővel több, mint amit egy normális országban egy miniszter karrierje elviselne. Hozzátette továbbá, hogy a hét belföldi helikopteres út is héttel több az elfogadhatónál.

A minisztériumi válaszban részleteket is elárultak az utazások célját illetően. Hadházy ezek alapján emlékeztetett a szekszárdi Bodri Pincészetbe történő helikopteres útra, mely a képviselő tájékoztatása szerint másfél óra alatt megközelíthető lenne autópályán is. Ugyanakkor ennél is rövidebb, kevesebb, mint száz kilométeres távról beszélünk a 2020. július 28-án Kecskemét és Baja között megtett út esetében.

A munkahelyek és a gazdaság nem a helyszíni miniszteri bejelentésektől fognak biztos lábakon állni – fűzte hozzá pikírten a parlamenti képviselő.