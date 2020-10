Bajt okoznak a főpolgármesteri vezetés által kijelölt nagykörúti és Üllői úti kerékpársávok. Erre a megállapításra jutott Szaniszló Sándor polgármester, miután a XVIII. kerületiek körében a Publicus Intézet által, 1000 fős mintán készített közvélemény-kutatás eredményeit elolvasta. Amint azt közösségi oldalán megjegyezte, Pestszentlőrinc és Pestszentimre lakosságának többsége ellenzi az Üllői úton és a Nagykörúton kialakított, a gépjárműforgalmat jelentősen akadályozó kerékpársávokat, mert úgy érzik, a külső kerületekben élők lettek a vesztesei a korábbi sávszűkítési döntésnek.

Tény, hogy munkanapokon reggelenként komoly torlódások alakulnak ki a Határ úttól befelé a városközpont irányába. A lakosság felől érkező nyomás mellett azonban Szaniszló polgármester kirohanásában ­– a kerület ügyeire rálátó forrásunk szerint – legalább ilyen súlyú politikai szempontok is szerepet játszanak. Úgy tudjuk, hogy a XVIII. kerület még Tarlós István időszakából több, tervezett kerületi fejlesztés támogatására is ígéretet kapott. Ezek közül Szaniszló Sándor választási programjában szerepeltette is az Üllői út, Nagykőrösi út felújítását, vagy a Béke téri csomópont fejlesztésének második ütemét. Most ezek a vállalásai kerültek veszélybe, miután a főváros egy tollvonással lehúzta a támogatandó projektek listájáról.

A főpolgármester és a DK-frakció feszült viszonyát a közelmúltbeli díszpolgárválasztás is jelzi, ahol több jelölt esetében is a Fidesz képviselői segítették ki szavazatukkal a városvezetést, miután Karácsonyék a DK-val nem tudtak megállapodni.

A XVIII. kerület részéről kifogásolt, gépjárműforgalmat korlátozó kerékpársávokról kikértük a Fővárosi Önkormányzat véleményét is. Egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy gondolkodnak-e valamiféle közlekedési kompenzációs csomag kidolgozásában; a felvetés nyomán módosítják-e a kerékpársávok nyomvonalát az említett helyeken. Azt is megkérdeztük, hogy a főpolgármester milyen közlekedési módot ajánl a XVIII. kerületben élő, városközpontba ingázó budapestieknek? (A Szaniszló polgármester kifakadásához hozzászólók például alternatív bejutásként a Ferihegy vasútállomásnál javasolják megkönnyíteni a parkolást.)

A kiélezett helyzet tényének megerősítését lehetett kiolvasni a lakonikus tömörségű válaszból: „Nem kommentáljuk.”