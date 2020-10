Az Európai Népegészségügyi Szövetség (EPHA) nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint, amelyet a magyarországi Greenpeace tett közzé, a vizsgált 432 európai város között Budapest a 22. helyen áll, évi 680 ezer forintot költünk lakosokként a szmog okozta károkra. A kutatás a légszennyezettségből adódó költségeket összegzi, górcső alá veszi a megbetegedések okozta orvosi kezelések árát, a munkából kiesett napok számát és az elhalálozás költségeit is kalkulálják.

A tanulmányban megnevezik a légszennyezettség legfőbb okait is, amelyek eredendően a városokban koncentrálódott nagyszámú vízi-, légi-, szárazföldi járműforgalomból és a városi fűtés/hűtésből adódnak.



Nemzetközi szinten az olasz nagyvárosok, illetve Bukarest, Pozsony, Varsó is az igencsak károsult városok listáján szerepelnek.

Fotó: rosemary hindle forrás: https://epha.org/

Massay-Kosubek Zoltán, az EPHA kampányvezetője arról tájékoztat, hogy Budapesten az elmúlt 15 évben kétszeresére nőtt az asztmás gyermekek száma, és évente több mint kétezren halnak meg idő előtt a szennyezett levegő miatt. Az EPHA tanulmánya pedig ismét rávilágított a súlyos gazdasági következményekre.

Most, a járvány második hulláma során különösen fontos lenne, hogy tiszta legyen a levegő, hiszen a szennyezett levegőnek való kitettség súlyosbítja a koronavírus-megbetegedéseket

- véli a szakember.

Simon Gergely, a Greenpeace szakértője a leginkább szennyező járművek forgalmának korlátozását sürgeti, főleg Budapesten, ezért Tiszta levegőt címmel kampányt is indítottak, amelyet akár Ön is aláírhat itt.



A fenntarthatósági héten Áder János, köztársasági elnök is megkongatta a vészharangot: Ébresztő, élj okosan kijelentéssel summázta előadásának mondandóját, és beszélt a légszennyezettségből adódó megbetegedésekről is.