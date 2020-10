Egyre több helyen szűrik hőkamerák vagy hőkapuk az embereket

A koronavírus-járvány második hullámában a tömeges, rutinszerű, adott helyszínen, véges időn belül elvégezhető ellenőrzés egyetlen reális lehetősége a lázmérés. A kézi testhőmérséklet-mérés nem alkalmas a tömeges igények kiszolgálására, a komolyabb hőkapuk és hőkamerák viszont automatikus riasztásra, sőt, akár arcfelismerésre is képesek. Emiatt várhatóan országszerte egyre több intézményben találkozhatunk majd ezekkel a szerkezetekkel.

Englert Zoltán, az iTeam Medical orvosszakértői-rendszer specialistája elmondta, a testhőmérséklet mérésre vonatkozó általános szabályozás csak az oktatási intézményeket illetően született, ahol október 1-től kötelezővé tették, hogy kétszer egymás után mért 37,8 Celsius foknál magasabb testhőmérséklet esetén az intézmények kötelesek hazaküldeni a tanulót, vagy személyzetet.





Az országos tisztifőorvos a szervezetek hatáskörébe utalta az ellenőrzés tényét és módját, de magasabb testhőmérséklet esetén a bevett gyakorlat az illető hazaküldése és ilyenkor a háziorvos illetékes a további teendők megítélésében.

Ez rengeteg gyakorlati kérdést felvet, hiszen számos oka lehet a mérsékeltebb testhőmérséklet-emelkedésnek is, amelyek még csak nem is minden esetben fertőzéshez köthetők. A magasabb testhőmérsékletűnek bizonyult személyekkel kapcsolatos intézkedés mindenképpen szakmai kérdés, semmiképpen sem a mérést végző személyzet hatásköre, ugyanakkor számtalan visszajelzést kaptunk az ellátást végző kollégáktól, hogy ilyen esetekben hatalmas segítség volna, ha a kockázatbecslés rendelkezésre állna, amely egyébként egy későbbi kontaktuskutatásban is fontos szerepet töltene be