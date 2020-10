Gyógyszer nélkül is kezelhető a gyerekek figyelemzavara

Október a nemzetközi diszlexia hónap és az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás) tudatosság hónapja is. Ezek a zavarok a pedagógusok és gyakran a szülők számára is megkerülhetetlen témát jelentenek, hiszen egyre nő a tanulási nehézségekkel, figyelemzavarral, ADHD-val élő gyerekek és felnőttek száma.

Az ADD-val (figyelemzavar) és az ADHD-val küzdő gyerekeket sokszor a lusta, szétszórt jelzővel bélyegzik meg, pedig valójában az impulzivitás vagy a hiperaktivitás okozza a gondokat – hívja fel a figyelmet Sólyom Judit köznevelési szakértő.

Tudni kell, hogy az ADD és az ADHD esetében is van gyógyszermentes megoldás. Hatékony agytréningek, fejlesztő módszerek tudják erősíteni a kognitív, figyelmi és végrehajtó funkciókat.

A diszlexiás tanulók az olvasás és a szövegértés terén küzdenek kihívásokkal, nehezen tudják értelmezni az írott nyelvet. Ez a rendellenesség egy olyan információfeldolgozási probléma, amely nem zavarja az ember gondolkodási képességét: a legtöbb diszlexiában szenvedő ember intelligenciája normális, sőt, sokuk átlagon felüli intelligenciával rendelkezik.

A jó hír az, hogy a diszlexia is kezelhető – hangsúlyozza a klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus.

A kognitív képességek megerősíthetőek intenzív mentális feladatokkal. Olyan, kutatásokkal alátámasztott fejlesztő módszerek segítenek ebben, mint a BrainRx agytréning. Ez a világ leghatékonyabb kognitív képességfejlesztő programja. A BrainRx-szel eredményesebbé tehető a tanulás, az olvasás, a számolás, a gondolkodás és az agyi teljesítmény. BrainRx-szel újrahuzalozható az agy!

A tanulási sikerek az önbizalmat is növelik, oldják a szorongást, és növelik a magabiztosságot. Ez különösen fontos a mostani pandémiás időszakban – hívja fel a figyelmet Sólyom Judit. Az iskolások ugyanis idén kemény évkezdés elé néztek. Az otthonoktatás időszaka nem múlt el nyom nélkül: a visszaintegrálódás új kihívások elé állítja a gyerekeket, a tanárokat és a szülőket egyaránt. Még nagyobb felelősség, még több feladat hárul rájuk, mint a hétköznapokban, és a járvány miatti félelem tovább nehezíti munkájukat.

Ezekben a rendkívüli időkben sokan internalizálják a küzdelmeket és megkérdőjelezik a saját képességeiket. Kudarcélmények esetén mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni. A tanulási nehézségek okai ma már pontos diagnosztikával feltárhatóak, és a problémák orvosolhatóak

A tanulási nehézségek mögött a szakértők szerint akár az esetek 80 százalékában is valamelyik kognitív képesség gyengesége húzódik meg: a hosszú távú memória deficitje éppúgy okozhat tanulási problémákat, mint a logika, a látási és a hallási feldolgozás vagy a munkamemória hiányosságai. A gyerekeknek ilyenkor általában speciális fejlesztésre van szükségük, ezért számukra mindenképpen érdemes szakember segítségét igénybe venni.

Az otthonoktatás mellett a több hónapos iskolaszünet is visszavetette a diákok kognitív teljesítményét. A két egymást követő időszak alatti agyi inaktivitás után még nehezebb visszatérni a hétköznapokba. Ezért jelenleg is fontos a kognitív képességeket tudatosan erősíteni. A szakember szerint ebben a szülők is részt vehetnek, hiszen vannak nagyon jó tanulási-gondolkodási képességeket elősegítő, mentális aktivitást igénylő játékok és gyakorlatok. Ide tartozik például a sudoku, a puzzle, a tangram, a sakk, illetve a különböző kártya -és memóriajátékok. Nagyon jó kognitív stimulációt nyújt az olvasás, beszélgetés, nyelvtanulás is.