Nagy visszhangot váltott ki a Népszava írása szerint, hogy a hivatalosan tehetséggondozással foglalkozó Fidesz-közeli Mathias Covinus Collegium (MCC) Alapítvány – pécsi, zalaegerszegi, szekszárdi és szombathelyi ingatlanok mellett – a révfülöpi kikötőt is megkapja az államtól.

A révfülöpi kikötő ráadásul csak a jéghegy csúcsa, a vízparti létesítmény mellett ugyanis további hatalmas, értékes területeteket kap az alapítvány. A Népszava összesítése szerint az MCC a 3,3 hektáros kikötő „feletti” – települést átszelő 71-es úttól és vasúttól északra található –, két tagból álló, összesen 10,7 hektáros, kiváló adottságú területtel is számolhat. Csak viszonyításképpen: a település teljes területe 1039 hektár, ebből visz el el kikötővel együtt 14 hektárt az MCC. Vagyis a kormánypártok egyetlen parlamenti voksolással az alapítványnak adták a település 1,3 százalékát. A lap beszámolója szerint a most átadott hatalmas területen egy kastély is áll, az MCC-hez kerülő kikötő szomszédja pedig egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó kemping.

A Népszava megkereste az MCC-t, hogy mihez kezd ekkora területtel, milyen tervei vannak a kastéllyal, és milyen forrásból újítja fel a birtokot, de csak a honlapjukon olvasható szöveget ajánlották a lap figyelmébe. Abból az derül ki, hogy ott „korszerű, több száz fiatal elszállásolására és időszakos oktatására, játékos foglalkoztatására alkalmas gyermektábort alakít ki.” A terület jelentős méretéről, kivételes adottságáról szemérmesen hallgatnak, de azt hangsúlyozzák, hogy „szebb napokat látott ingatlanegyüttesről” van szó, és megemlítik, „a terület elhagyatottsága többször okozott bosszúságot az önkormányzat és a lakók számára.”

A terület olyannyira elhagyatott, hogy a bozótosban otthonra találtak a vaddisznók, amelyek a lakosok szerint egyre gyakrabban jelentek meg a település utcáin. Az állami telken egy darabig a kétcsillagos Révfülöp Üdülőszálló is üzemelt, ám a közeli utcában lakók szerint jó tíz éve, hogy nem nyitott ki.

