Budapest főpolgármestere közösségi oldalán adta hírül, hogy a Szabad Városok kezdeményezéséhez csatlakozott a Magyar Önkormányzatok Szövetsége is. Karácsony Gergely a Szabad Városok múlt heti online rendezvényén több vidéki településvezetővel közösen bejelentette: helyi népszavazásokat indítanának országszerte, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásait kezelő európai uniós segélyalap legalább felét az önkormányzatok kapják meg lakosságszám-arányosan. Erről az Index is beszámolt.



A főpolgármester most azt írja, hogy az önkormányzatok bevonása jelent garanciát arra, hogy mindenki megkapja azt a támogatást, ami neki jár.

Megyünk tovább együtt, immár a Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatásával!

- írta Karácsony Gergely, főpolgármester.