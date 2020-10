Új szabályok vonatkoznak majd a polgári perekre

Módosul a polgári perrendtartásról (pp) szóló törvény. Hajas Barnabás, az igazságügyi tárca államtitkára a módosításról szóló javaslat általános vitájában az Országgyűlésben elmondta: a fő cél, hogy egyszerűsítsék a perindítást, valamint ésszerűsítsék az eljárási szabályokat, csökkentsék a formai kötöttségeket. A jogi képviselő nélkül eljáró laikus felek számára jogérvényesítést könnyítő szabályozásokat vezetnek be. A módosítás fokozottan védi a kiskorú gyermek érdekeit – tudósított a távirati iroda.

A módosítás célja az is, hogy gyorsítsák a családjogi, köztük a házassági bontópereket, valamint a szülői felügyelettel kapcsolatos pereket. Egyszerűsítik a pert megindító keresetlevél és az alperes ellenkérelmének tartalmát is. A javaslat a keresethalmazokra vonatkozó szabályozást is egyszerűsíti, és szűkíti a keresetlevélhez csatolandó mellékletek körét. Az indítvány ésszerűsíti a kereset és az ellenkérelem változtatását azzal, hogy az egyik fél tényállításainak módosítását már nem tekinti keresetváltozásnak.

A családjogi perekben az általános permodellhez képest számottevő eltérést jelent, hogy a feleknek a per folyamán is változhatnak az életviszonyai, ezért tovább kell egyszerűsíteni a kereset és az ellenkérelem változtatásainak szabályait – hangsúlyozta az államtitkár. Az indítvány bevezet egy kizárólag ezen perekben alkalmazható új szabályozást, ami lehetővé teszi, hogy a bíróság azzal egyidejűleg tűzhesse ki a perfelvételi tárgyalás határnapját, hogy közli a keresetet az alperessel.