A szombatról vasárnapra virradó éjszaka kell állítani az órákat a téli időszámításra. nyerünk egy órát.

Régóta foglalkoztatja az embereket az óraátállítás megszüntetése, hiszen bebizonyosodott, hogy nincs igazán értelme már a dolognak, azonban sokak szervezetét, bioritmusát megviseli. Az Európai Unióban is felmerült már az óraátállítások eltörlése, azonban ismét félretették ezt a kérdéskört, annak ellenére, hogy a világjárvány jelentős mértékben megváltoztatta az emberek napi életmódját, és a negatív hatások nem kímélték az alvási szokásokat sem - olvasható a Magyar Alvás Szövetség MTI-hez eljuttatott közleményében. A szövetség arról is tájékoztat, hogy nemcsak kevesebbet, de nyugtalanabbul is alszunk a járvány kitörése óta.

Fotó: Malvestida Magazine / Unsplash

A próblémát annak eldöntése jelenti, hogy a nyári vagy a téli időszámítás legyen az állandó, ezt pedig minden a saját tapasztalata szerint ítéli meg, sokféleképpen lehet vizsgálni, ráadásul a végső döntéséhez az érintett országok kormányzati szintű összehangolása kívánatos.

Arról is tájékoztat a Magyar Alavás Szövetség, hogy az alváskutatási tapasztalatok, a baleseti statisztikák és még sok minden más arra figyelmeztet, hogy az eredeti időzónánknak megfelelő idő visszaállítása lenne a legésszerűbb élettani, egészségügyi szempontból: évezredek óta élünk ebben a rendszerben, és ez a jelenlegi téli időszámításnak felel meg.

Az óraátállításról beszélt G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke, aki olyan nemzetközi és nemzeti állásfoglalások, javaslatok és intézkedések szükségességére is felhívja a figyelmet, mint a gyermekek és fiatalok kora reggeli kényszer ébresztése (bölcsődei, óvodai, iskolai korai műszakkezdés) káros hatásai, az elalvásos közlekedési balesetek megelőzése, valamint a kora délutáni pihenés (a mediterrán országokban gyakorlatnak számító szieszta) életmódra gyakorolt egészségügyi következményeinek a kérdéskörei.