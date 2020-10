Dózsa László: Én sohasem voltam hazug, tévedni emberi dolog

Interjút adott a Vasárnap portálnak Dózsa László színész, 1956-os szabadságharcos. Elismerte, hogy a 2016-ban közzétett nevezetes épületfestményeken valóban nem ő, hanem Pruck Pál szerepel, és félreértésből erősítette meg a Terror Háza Múzeumot ennek az ellenkezőjéről. Kiemelte azonban, hogy sok volt a hasonlóság, hiszen ugyanannyi idősek voltak, s hasonló ruhát, sapkát viseltek.

Őt egyébként nagyon megviselte a tévedés nyomán ellene indított támadássorozat, amely megpróbálta hitelteleníteni a személyét és a forradalmat is.

Úgy érzem, ebből a plakátügyből egy elvtelen lejárató hadjárat kerekedett, amely megviselt, és amelynek a nyomait ma is magamon viselem. Négy éve valóban kínszenvedésként élem ezt meg, sokan el is fordultak tőlem, a szakmában is, holott én sohasem voltam hazug. Tévedni – akaratlanul is – sokszor tévedtem, de ez keresztényi és emberi dolog. Megbocsátást remélek