Feketeszárnyú székicsér bukkant fel a Kardoskúti Fehértónál

A Békés megyei hírportál adott hírt arról, hogy feketeszárnyú székicsért figyeltek meg a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó Kardoskúti Fehértónál. A ritka madárfajtát szeptember végén, illetve október elején több napon át észlelték a térségen. Székicsért utoljára 2016-ban figyeltek meg, tehát egy nagyon ritka fajról van szó. Ahogy október elején ismét melegebbre fordult az idő, a madár is eltűnt a környékről. A vándormadár költését korábban észlelték már a Kiskunságban és a Hortobágyon is.

Fotó: Mészáros Csaba / Körös-Maros Nemzeti Park Feketeszárnyú székicsér

A fekete székicsér nagy távokat tesz meg, télire akár a Dél-Afrikai Köztársaság északi határvidékéig is elrepülhet. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület leírása szerint a fekete székicsér Magyarországon ritka, kóborló, és egyes években alkalmai fészkelő faj. Az ország több alföldi területén is költött egy vagy több pár, legtöbbször a Kiskunság szikes pusztáin, a Hortobágyon és Peszéradacson került elő fészekalja. Inkább a kelet-európai és közép-ázsiai sztyeppék madara. Nyílt területeken, ürmös sztyeppéken, művelt területeken, sós, szikes gyepeken, vizes környezetben költ. A székicsérek telepeinek megőrzése a közéjük vegyülő ritkább faj védelmét is szolgálja. Vonuló madár, a telet a Szaharától délre tölti.