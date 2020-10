A közösséggé válás élménye teszi fontossá október 23-át, 1956 és 1989 e napját is – mondta Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Budapesten, a fővárosi önkormányzat által az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen.

Október 23-án már kétszer mutatkozott meg a jobbik énünk, a legszebb képességünk. Az, hogy „ezer és egy különbözőségünk” – a származásunk, a neveltetésünk, a hitünk és a világnézetünk – ellenére összeköt bennünket valami sokkal erősebb: a haza és a szabadság szeretete – jelentette ki Karácsony Gergely a Városháza parkban, ahol az 1956-os pesti nők előtt tisztelgő arcképkiállítás nyílt.

– fogalmazott. A főpolgármester kiemelte, a méltó megemlékezéshez, a hősök tiszteletéhez és a remények – az ő reményeik – fel nem adásához az is szükségeltetik, hogy képesek legyünk részleteiben megismerni az örökséget.

A fővárosi önkormányzat ezért is szenteli az idei ünnepet a pesti nők emlékének – mondta Karácsony Gergely, hozzátéve, a megemlékezések eddig fájóan keveset szóltak a nők szerepéről.

Pedig tudjuk, ha máshonnan nem, hát jelen idejű tapasztalatainkból, hogy a nők szerepvállalása, áldozathozatala nélkül semmilyen változás, semmilyen haladás nem elképzelhető. Így volt ez '56-ban is. A pesti srácok mellett tehát szóljon most a megemlékezés a pesti lányokról is