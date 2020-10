Orbán Viktor: Emelkedő pályán a koronavírus

Európa többi országához hasonlóan Magyarországon is emelkedő pályán van a koronavírus

– mondta Orbán Viktor az operatív törzs ma reggeli ülése után közölt Facebook-videójában. A járvány magyarországi elterjedtsége leginkább Ausztriáéhoz hasonlít. A mai újabb járványcsúcsról itt írtunk.

Az operatív törzs ülésén a miniszterelnök utasította a belügyminisztert, hogy szerezzen érvényt a hatályban lévő jogszabályoknak, és

érje el, hogy a maszkviselés általánossá váljon.

A videóból azt is kiderül, hogy az influenzaoltást a háziorvosoknál lehet igényelni már három évnél fiatalabbak számára is. A koronavírus elleni vakcinabeszerzési programjáról is szó volt az ülésen, de további részleteket nem árult el Orbán Viktor.