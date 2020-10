Gyurcsány Ferenc: Mint a templom egerei, olyan szegények voltunk

Egy jobb világot akartam teremteni

– jelentette ki Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke a párt kilencedik születésnapját ünneplő rendezvényen, amelyet a koronavírus-járványra való tekintettel online tartottak meg.

A 2011-ben alakult párt szimpatizánsainak küldött videóüzenetében az egykori miniszterelnök felidézte a politikában eltöltött 16 évét. Megemlékezett a balatonőszödi beszédének kiszivárgásáról is, amelynek szerinte „drámai hatása” lett.

A beszéd a jobboldal számára apropója lett egy erőszakos puccskísérletnek

– értelmezte a 2006-os eseményeket a DK elnöke.

A 2009-es lemondását Gyurcsány Ferenc azzal magyarázta, hogy nem akart a reformok útjába állni, ezért döntött a távozás mellett. Elmondta azt is, hogy ugyan visszamehetett volna az üzleti életbe, hívták tanítani az amerikai Harvard Egyetemre is, de végül rájött, hogy az ő „élete, hivatása és jövője a politika”.

Állítása szerint A Fidesz 2010-es kétharmados győzelme őt is megrendítette,

és úgy vélte, hogy „lebontják a köztársaságot, hogy vége van a demokráciának”. Éppen ezért már ebben az évben összefogásra buzdította a demokratákat, és azt szerette volna elérni, hogy nyissák ki az MSZP-t, csináljanak belőle egy nagy demokrata pártot, a szocialisták vezetése ugyanakkor ezt nem támogatta, ezért döntött végül úgy, hogy társaival megalapítja a DK-t.

Elárulta azt is, hogy az elején azt sem engedték meg számukra, hogy parlamenti frakciót alakíthassanak, ezért „szegények voltak, mint a templom egere”, de azzal, hogy járták az országot, kemény munkával végül eljutottak odáig, hogy a 2019-es európai parlamenti választásokon 16 százalékot értek el, és négy képviselőt küldhettek Brüsszelbe.

Az online rendezvényen felszólalt Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője is, aki arról beszélt, hogy a tavaly októberi önkormányzati választásokon nemcsak maguknak, hanem az egész világnak is bebizonyították, hogy összefogással győzni tudnak, ezzel pedig „komoly vereséget mértek az Orbán-rendszerre”. Gyurcsány Ferenc felesége szerint azóta pedig azt is sikerült bebizonyítaniuk, hogy nemcsak győzni, de kormányozni is tudnak közösen, akkor is, ha egyelőre csak városokról és kerületekről van szó.

Összefogtunk, és győztünk. Ez volt a változást hozó recept egy évvel ezelőtt, és ez lesz 2022-ben is.

– jelentette ki a jövőre nézve Dobrev Klára, akinek a neve gyakran merül fel az ellenzéki oldalon mint miniszterelnök-jelölt aspiráns.

David Sassolini, az Európai Parlament elnöke is üzent a Demokratikus Koalíciónak: méltatta a pártot, amely „elkötelezetten és szilárdan támogatja az Európa-párti szellemiséget”.

(Borítókép: Huszti István / Index)