A negatív teszt hamis biztonságérzetet adhat – írja a fertőzött csepeli alpolgármester

Szombat este kaptam meg a pozitív teszteredményemet. Egy hete vannak tüneteim. A koronavírus azonban nálam nem a tipikus tünetekkel érkezett

– hangzik az a bejegyzés, amely nemrég jelent meg Ábel Attila csepeli alpolgármester Facebook-oldalán.

Kedden jelentette be Borbély Lénárd csepeli polgármester, hogy őt is elérte a koronavírus, pozitív lett a tesztje, és tünetei is vannak. Kollégája most arról számolt be, hogy neki az első napon csak némi megfázásos előérzete volt borsódzó háttal és szemfájdalommal, ami évente párszor – főként ősszel-tavasszal – amúgy is előfordul nála. Sem magas láza nem volt, sem szagvesztést, illetve ízlésvesztést nem tapasztalt. Ugyanakkor szerinte már akkor jó eséllyel terjesztette a kórt a családján belül, amikor még negatív volt a tesztje.

Az első tapasztalat tehát az, hogy el kell felejteni a mantrát, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni. A tesztelésnek inkább akkor van értelme, amikor igazolják a már kialakult betegséget. Nekem is akkor lett pozitív a tesztem, amikor napok óta tüneteim voltak. Előtte negatív tesztem volt, és úgy fertőztem. Vagyis a teszt a fertőzöttek felderítésére kevésbé alkalmas, mivel túl sok benne a hiba, és hamis biztonságérzetet adhat. Főleg a gyorsteszt, amivel mi is megszívtuk

– számolt be Ábel Attila a közösségi oldalán.

A csepeli alpolgármester szerint mindennél jobb védekezés, ha teszt helyett mindenki otthon marad, ha bármilyen tünete jelentkezik.

Ha csak ennyit tennének az emberek, már azzal lelassulna a járvány. Én is ezt tettem, amikor gyanússá vált a helyzet

– tette hozzá.

Arról is írt: talán a vitaminok szedésének köszönhető, hogy a feleségével eddig súlyos tünetek nélkül megúszták a betegséget.

Köhögök, napok óta nincs súlyosabb tünetem, zúg a fejem, patthelyzet. Mindenkinek azt üzenem, hogy vegyék komolyan az előírásokat, és szedjék a vitaminokat, ezt ugyanis bárki megteheti. Segíteni fog. Mint ahogy a maszk is: ha csak annyit segít, hogy nem kap nagy dózist az ember a fertőzésből, amikor elkapja, az már félsiker. A szervezetnek úgy több ideje marad védekezni. Nem mindegy, hogyan vészeljük át. Nekem A-s a vércsoportom, vagyis veszélyeztetettebb vagyok az átlagnál. De nem is szabad betojni, csak tenni, amit kell. Úgyhogy hajrá

– fogalmazott Ábel Attila a bejegyzésében.