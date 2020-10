„Hiányzik a BKK-ból az elhivatott, szakmai vezetés”

Gál Mihály, a Budapesti Közlekedési Központ korábbi utastájékoztatási vezetője, a BKV- és a MÁV-figyelő blog egykori alapító-szerkesztője egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben élesen kritizálta a BKK utastájékoztatásának a minőségét. Szerinte forrásmegvonás, létszámcsökkentés, a szakmai iránymutatás és a kontroll teljes hiánya jellemzi a területet, miközben a jó szakemberek elszivárognak.

– írta a Facebook-oldalán Gál Mihály, aki olyan fotókat mellékelt a bejegyzéséhez, amelyek szerint nem egyértelmű, hogy mely megállókban áll meg az M3-as metró.

Az Indexen csütörtökön írtuk meg, hogy ünnepélyesen átadták a budapesti M3-as metró felújított déli szakaszát. A korábban már befejezett északi és a napokban átadott déli szakasz megújítása után a középső, a Nagyvárad tértől a Lehel térig tartó szakasz rekonstrukciója november 7-től kezdődik, és a BKV tervei szerint 2022 év végéig tarthat majd.

A KÖKI-n lévő vonalcsík szerint a Lehel tér és Újpest között nem jár a metró, de egy másik totem szerint végig jár, és megáll a Klinikáknál, a Corvin-negyednél, a Ferenciek terén és az Arany János utcánál is, ahol amúgy most megállás nélkül haladnak át a vonatok. Van olyan térkép, ami szerint az Ecseri út és a Pöttyös utca akadálymentes állomás, de a középső szakasz nem akadálymentes, aztán van olyan totem, ami szerint az Ecseri és a Pöttyös ugyan nem akadálymentes, de mindenhol megáll a metró, ott is, ahol nem. Erre aztán egy külön tájékoztatót is ragasztottak egy pici vonalcsíkkal, hogy bocs, de a totemen hülyeség van...