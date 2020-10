Az Orbán-kormány szigorított, Varga Mihály mégsem viselt maszkot egy 1956-os megemlékezésen

Nemrég írtuk meg, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője, Farkas Örs maszk nélkül fotózkodott a szombat esti FTC–Újpest-rangadón, egy olvasónktól pedig kaptunk néhány mobiltelefonos képernyőfelvételt, amely azt tanúsítja, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter hasonlóan hanyag volt egy október 23-i megemlékezésen.

Fotó: Varga Mihaly Facebook

A tárcavezető péntek este fél nyolc körül posztolt fotókat a Facebookon arról, hogy Máriaremetén emlékezett meg az 1956-os forradalomról, arcmaszkot azonban nem viselt. Van olyan csoportkép is, amelynek a kedvéért mindenki megszabadult az alapvető védőeszköztől. Ennek a szépséghibája csak az, hogy az Orbán-kormány – amelynek pénzügyminiszterként Varga Mihály is a tagja – éppen pénteki hatállyal adott ki rendeletet arról, hogy már szabadtéri rendezvényeken is kötelező maszkot viselni.

Varga Mihály rájöhetett, hogy valami nincs rendben, a Facebook-oldaláról ugyanis – írja olvasónk – 1-2 óra múltán eltűnt a „Máriaremetei megemlékezés 1956-ról versekkel, énekkel, naplójegyzetekkel” leírással kísért bejegyzés.