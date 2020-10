Megakadályozta a Corvinus rektora, hogy az egyetem kiálljon az SZFE mellett

A Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa kinyilvánítja szolidaritását a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szenátusával, munkavállalóival és hallgatóival, akik az Alaptörvényben foglalt joguknál fogva védelmezik egyetemük autonómiáját

– ez a címe és lényege annak a határozati javaslatnak, amelyről a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) szenátusa egy rendhagyó ülésen szavazott volna, Lánczi András rektor azonban ezt megakadályozta – értesült a 24.hu.

A portálhoz eljutott levelezés szerint Toronyai Gábor szenátusi tag október 6-án küldött egy e-mailt Lánczi Andrásnak, amelyben azt írta, hogy a kérdés megtárgyalását a szenátus tagjainak a harmada támogatja, ami az ügyrend alapján szükséges, ezért a rektornak mint a szenátus elnökének össze kell hívniaz ülést.

A rektor még aznap elutasította a felvetést, azzal, hogy

a javasolt napirendi téma nem tartozik az egyetemi szenátus hatáskörébe, így a kérést nem áll módjában teljesíteni.

Toronyai Gábor pár nappal később újabb levélben kereste meg a rektort, és felhívta a figyelmét arra, hogy a szenátus ügyrendje szerint, ha a tagok egyharmada a napirend megjelölésével írásban kezdeményezi a testület összehívását, akkor a szenátus elnöke köteles 15 napon belül összehívni azt.

Csatlakozott egy másik szenátusi tag, Rosta Miklós is, aki azt írta, hogy az ügyrend alapján a rektornak nincs mérlegelési joga.

Döntésed súlyosan sérti az egyetemi normákat és alapértékeket, azt antidemokratikusnak és bizalomrombolónak tartom

– reagált.

Lánczi András a viszontválaszában is kitartott korábbi álláspontja mellett. Beszállt a levelezésbe Kováts Gergely szenátor is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ami az SZFE-n történik, kihat minden egyetemi közösségre, beleértve a Corvinusét is, mert precedenst teremt arra, hogy mit lehet, és mit nem lehet megcsinálni egyetemmel. Erre a rektor elismerte, fontos, ami az SZFE-n történik, de szerinte „ebből sem elvileg, sem gyakorlatilag” nem következik az, hogy a Corvinus szenátusának kellene ezzel foglalkoznia. Nem politikai, hanem intézményi autonómia és integritás miatt, valamint azért,

mert a magyar egyetemeknek valóban végre kell hajtania a maguk rendszerváltását, különben előbb vagy utóbb nem lesz rájuk szükség.

(Borítókép: Lánczi András. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)