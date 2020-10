Borúra ború jön, aztán elkezd fújni a szél is

Borongós idő lesz hétfőn is, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csak rettentő lassan szakadozik fel a felhőzet, de van itt egy relatíve jó hír is, akár húsz fokra is számíthatunk.

Dél és délnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, ugyanakkor az Észak-Alföldön, az Északi-középhegységben, valamint a főváros térségében csak lassan szakadozik a felhőzet, egyes tájakon egész nap borult, párás időre van kilátás.

A Dunától keletre csak minimális szélre kell számítani, ezzel szemben a Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön és az Alpokalja térségében megerősödik, olykor viharossá fokozódik a délire, délnyugatira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 20 fok között várható, de a tartósan borult tájakon csupán 13–15 fok lesz. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.