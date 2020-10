Nem biztos, hogy leszakad alattunk a Lánchíd, de ezért nagy árat fizethet az ellenzék

Évek óta téma a Lánchíd felújítása, és úgy tűnik, hogy már nem igazán lehet halogatni az ügyet. Az Orbán-kormány és a baloldali városvezetés már hónapok óta üzenget egymásnak, hogy nincs elég pénz a rekonstrukcióra, most azonban a kabinet azt mondta, ad hatmilliárd forintot, természetesen bizonyos feltételekkel.

Ezek közül az egyik az, hogy a hidat nem lehet 18 hónapnál tovább lezárni

– derül ki a 24.hu cikkéből.

Október 28-ig a beruházásra négy cég tehet ajánlatot, az A-Híd építő Zrt., A Közgép Építő-és Fémszerkezetgyártó Zrt., az SDD Konzorcium, és a Strabag Általános Építő Kft. Mind a négy versenyző jó eséllyel indul, ezek közül pedig három cég kormányközelinek számít. A 24.hu forrásai szerint jó esélye van a Közgépnek, amely régebben még Simicska Lajoshoz tartozott, bár a hírhedt G-nap, 2015. február 6. után elindult a lejtőn. Olyannyira, hogy tavaly 1,1 milliárd forint bevételt sikerült elérnie, azonban az év elején már nyert egy nagy megbízást, ami több mint 43 milliárd forintos bevétellel kecsegtet. A Közgép jelenleg annak a Szíjj Lászlónak a tulajdonában van, akinek a luxusjachtján Szijjártó Péter engedte ki a gőzt augusztusban.

A Strabag is jó eséllyel indul a lap szerint, annak ellenére, hogy nem magyar, hanem osztrák tulajdonú cég.

Az A-Híd Zrt. a hírek szerint jó árajánlatot adhat a fővárosnak, mert olyan flottája van, amely előnyt jelenthet vízi építkezésnél. Az Apáthy Endre vezette cégnek már az első Orbán-kormány idején is jól ment, bár ő profitált az MSZP-SZDSZ kormány idején is: az ő vállalkozása építette a kőröshegyi völgyhidat, mintegy 78 milliárd forintért, de akkor is csurrant-cseppent a fővárosi beruházásokból, amikor Demszky vezette Budapestet, újabban azonban Mészáros Lőrinc cégeivel is dolgozik.

A legmeglepőbb az lenne a 24.hu szerint, ha az SDD Konzorcium kapná a nemes feladatot, amelynek egyik meghatározó tagja a Dömper Kft. Ennek tavaly sikerült közel kétmilliárd forintos adózott nyereséget produkálnia. Közvetett tulajdonosa az az Abronits Róbert, akinek korábbi cége, a Viadom elég nagyot bukott korábban. Úgy néz ki azonban, hogy ez nem szegte a kormány kedvét, mert ezzel a céggel építtették meg a Várpalotát elkerülő közel tíz kilométer hosszú utat majdnem harmincmilliárd forintért.

A Fővárosi Közgyűlés a Lánchíd felújítására valamivel több mint 23 milliárd forintot szavazott meg, de Budapestnek természetesen nincs ennyi pénze. Hivatalosan minden attól függ, hogy milyen ajánlatok futnak be a vállalatoktól. Több mint valószínű a legfontosabb szempont a tervek elbírálásánál, hogy az ár lesz, azonban a végkimenetel egyáltalán nem mindegy. Ha a fentebb említett vállaltok túlárazzák a Lánchíd felújítását, visszavonhatják a tendert, tehát megint megbuktathatják a Lánchíd ügyét.

Az is lehet persze, hogy a cégek egész elfogadható árajánlatokat adnak, és akkor a rekonstrukciót valamely NER-közeli cég végzi el, ami viszont Karácsony Gergely főpolgármesternek lesz kellemetlen, mert az ellenzék szereti emlegetni, hogy az Orbán-kormány udvari cégeit hozza helyzetbe a közbeszerzéseken.