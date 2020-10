Megbabrálták a menetírót, le is buktak

Egy nap alatt két olyan járművezetőt is elkaptak a NAV munkatársai Gyulánál, akik manipulálták a tachográfokat (menetíró) az általuk vezetett járműveken, hogy így kijátsszák a hatóságokat, és elcsalják a sofőröknek előírt kötelező pihenőidőket – adta közre a hírt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Facebook-oldalán.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal A mágnessel manipulált menetíró

A pénzügyőrök két teherautót is megállítottak Békés megyében, mindkettőnél felfedezték, hogy a sofőrök még az ellenőrzéskor is mágnessel manipulálják a tachográfokat. A NAV közösségi médiaoldalán leírják, hogy egy megfelelően elhelyezett mágnes alkalmas arra, hogy a tachográfot úgy manipulálja, hogy az kevesebb vezetési időt, illetve több pihenőidőt mutasson. Ez azért különösen veszélyes, mert amikor a sofőrök nem tartják be a kötelező pihenőidőket (ami sajnos nem ritka), fáradtan, kimerülten, sőt sokszor vezetés közben elaludva baleseteket okoznak. A pénzügyőrök eltávolíttatták és lefoglalták a mágneseket, valamint összesen több mint másfél millió forint bírságot is kiszabtak.