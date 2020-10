Négy vidéki városban emelkedik a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja – jelentette hétfőn a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Mint írják, a 43. héten az ország legtöbb településén, így a fővárosban és az agglomerációban is stagnál a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja, míg néhány nagyvárosban

Pécsett, Békéscsabán, Salgótarjánban és Zalaegerszegen a tendencia emelkedő.

A járványhelyzet változatlanul fennáll, a megelőző szabályok betartása továbbra is szükséges – emeli ki az NNK. A szennyvízmintákból kimutatható koronavírus örökítőanyag koncentrációjának emelkedését öt nappal követi az új esetek számának növekedése. A szennyvíz vizsgálata azért is fontos, mert a tünetmentes vagy gyenge tüneteket észlelő fertőzöttek is üríthetik a vírus örökítőanyagát, olyanok is, akik a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe.