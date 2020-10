Müller Cecília: Halottak napján is mindenki uralkodjon magán

Jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma világszerte, Európában is drámai a helyzet. Meredeken emelkedő szakaszban van jelenleg a koronavírus-járvány második hulláma

– jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília ismertette az elmúlt 24 óra adatait, részvétét nyilvánította a halálos áldozatok hozzátartozóinak, és megjegyezte, annak ellenére, hogy jelentős többségben az idősebb korosztályból kerülnek ki, minden nap találni a középkorú elhunytat is. Az országos tisztifőorvos kérte, hogy a krónikus megbetegedésben szenvedők törekedjenek rá, hogy a betegségüket egyensúlyban tartsák, hiszen csökkenti a kockázatot egy fertőzés esetén.

Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Az egészséges embereknek Müller Cecília azt üzente, hogy a természetes vitaminbevitel lehetősége adott gyümölcsökből és zöldségekből, de C- és D-vitaminból kell majd pótolni a vitaminszükségletünket télen.

Felszólaláskor azért nem kell maszkot viselni

Az egyéni felelősségről az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy a jogszabályokon, ajánlásokon túl mindenkinek megvan a szerepe a vírus terjedésének lassításában.

Óriási a felelősségünk, hogy ezt lassítsuk, hiszen nem mindegy, hogy az egészségügyi ellátórendszerre milyen teher nehezedik.

Müller Cecília arra kért továbbá, hogy tartsuk be a már meghozott szabályokat, és azokat is, amelyeket a továbbiakban meg fognak hozni. Felidézte, hogy a sportrendezvényeken kötelező a maszkhasználat.

Kiemelte, hogy maszkot viselni a szabadtéri rendezvényen is kötelező, csak a felszólalás idején nem kell. Ez azért fontos, mert ezeken az eseményeken nehézkes a másfél méteres távolság megtartása. Ami az őszi szünetet illeti, a diákokat figyelmeztette, hogy ha sokan összeverődnek egy zárt térben, az kedvez a vírus terjedésének. Most válasszák inkább a családi programokat, és „az informatika nyújtotta kontaktustartással” próbálják meg az életüket folytatni – mondta.

Újságírói kérdésre az országos tisztifőorvos elárulta, hogy már csaknem egymillió pcr-tesztet végeztek el a járvány kezdete óta. Az elmúlt napokban bevezették az antigén alapú teszteket is, amelyek gyors diagnosztikára adnak lehetőséget. Járványügyi érdekből ezek térítésmentesek.

Ami azt a kérdést illeti, hogy a járvány terjedése kicsúszott a hatóságok kezéből, úgy vélte, hogy az Egészségügyi Világszervezet is a járvány dinamikájához igazodva határozza meg javaslatait, az ötszázalékos küszöböt tavasszal állapította meg a szervezet. Magyarország jelenleg is megfelel a WHO erről szóló kritériumainak. Kiemelte, hogy gyakorlatilag értesülnek az összes koronavírusos betegről és ezért meg tudjak tenni a járványügyi védekezéseket.

A pedagógusok fertőzöttségéről azt mondta, a Klebelsberg Központ nem minősül adatgazdának és adatkezelőnek. Az igazgatók nyilván tudnak a fertőzöttekről, hiszen a munkaszervezés miatt is fontos, a szünet után pedig elmondják, hogy az operatív törzs milyen intézkedéseket hozott. Az információ rendelkezésre áll, de hogy ki, milyen módon kezelheti ezeket, azt a jogszabályok tartalmazzák.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy jelenleg tizenegy 14 éven aluli gyerek van kórházban, de egyiküket sem kellett lélegeztetőgépre kapcsolni, jó általános állapotban vannak, megfigyelésre vitték be őket.

A jelenlegi szabályok szigorú betartása szerinte egyelőre elegendő, azokat viszont nagyon komolyan kell vennie mindenkinek.

A maszkviselés és a fertőtlenítő kézmosás és a gyakran érintett területek fertőtlenítése is fontos. Nem kizárt, hogy egyéb intézkedést is fognak hozni, ha úgy látják, hogy ez szükséges.

A halottak napi hétvégére a tisztifőorvos azt javasolta, hogy kölcsönösen vigyázzunk egymásra, ha bárkinek felsőlégúti tünete van, akkor egyszerűen ne hagyja el a lakhelyét.

Ez egy annyira alapszabály, hogy kérem szépen, hogy ilyenkor uralkodjon magán.

Ha tömegközlekedési eszközön megy temetőbe, maszk használata kötelező, kocsiba viszont csak olyan emberek üljenek, akik egy háztartásban élnek. A fizikai kontaktusokat szorítsák háttérbe.