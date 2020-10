Schiffer András szerint ma van a NER tizedik születésnapja

A volt országgyűlési képviselő szerint ugyanis a kormánypárt ezen a napon kezdte meg a jogállami biztosítékok lebontását – írta a Válasz Online oldalán közölt publicisztikájában.

Schiffer András úgy véli, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kezdetét nem a Fidesz-KDNP 2010-es választási győzelmének időpontja jelölte ki, hanem az az időpont, amikor a parlamenti kétharmadot a jogállami keretek lebontására kezdte el felhasználni a kormánypárt. Erre szerinte 2010. október 26-án került sor.

Ezen a napon az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított és megsemmisített egy törvényt, amelynek célja az lett volna, hogy egy 98 százalékos különadó visszamenőleges bevezetése által visszavehessék azokat a pénzösszegeket, amelyeket – a kormánypárti politikusok szerint – jogtalanul utaltak ki az MSZP kormányzási idején közszférai alkalmazottak számára. Az ügyben érintettek közé tartozott például a BKV 2010 előtti személyzeti igazgatója, Szalainé Szilágyi Eleonóra is, aki

2007-ben annak ellenére kapott végkielégítés jogcímén 86 millió forintot, hogy utána még 21 hónapig dolgozott a BKV-nál.

Schiffer András felidézte, hogy órákon belül megérkezett a kormánypártok válasza erre a lépésre: október 26-án délután Lázár János frakcióvezető már be is nyújtott két új törvényjavaslatot, amelyek kilátásba helyezték az Alkotmánybíróság felügyeletének eltörlését a közpénzügyek területén, valamint az újonnan készülő Alkotmányban is oly módon írták át a közpénzekre vonatkozó paragrafust, hogy a 98 százalékos adóról szóló visszamenőleges törvénykezés semmiképp se legyen alkotmányellenes. E törvényt végül november 16-án fogadta el a parlament. Schiffer András szerint a 2010 október 26-i nap eseményei azért jelentősek, mert a második Orbán-kormány ekkor

ütközött először közjogi akadályba és erre rögtön a közjogi kordon elbontásával válaszolt.

A volt országgyűlési képviselő hangsúlyozta: ezzel vette kezdetét az a fajta orbáni politikacsinálás, amelynek a lényege az, hogy a miniszterelnök és pártja – a kétharmados parlamenti többség által – felülírja azokat a jogállami biztosítékokat, amelyek a kormánypártokat akadályozzák a kormányzásban.