Farkastámadást valószínűsítenek Egerben

Farkasfalka támadott meg egy kutyát Eger határában, a Vécsey-völgyben, a lakóházaktól körülbelül 300 méterre – olvasható az egerhirek.hu oldalán.

A portál úgy tudja: több oldalról is nyitott, folyamatos zárt kerítéssel nem rendelkező üzemi területet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembere is ellenőrizte. A helyszínen több, nagytestű kutyafélétől származó nyomot találtak. Valamint egy helybéli is megerősítette, hogy vadállatokat látott a környéken.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság számos alkalommal felhívta a lakosság figyelmét, a nagyragadozók által lakott területen a kutyák tartására vonatkozó szabályokra is. A kóborló, szabadban tartózkodó kutyák a nagyragadozók áldozatává, táplálékává is válhatnak – idézi a lap, hozzátéve, hogy a történtek tisztázása érdekében a BNPI munkatársa felvette a kapcsolatot közeli térfigyelő kamerákat üzemeltetőkkel.