A távozó amerikai nagykövet szerint Magyarországon nincs diktatúra

Az Egyesült Államok pénteken távozó nagykövete, David Cornstein búcsúinterejút adott a Magyar Nemzetnek, amelyben többek között arról is beszélt, hogy szerinte veszélyben van-e a magyar sajtószabadság.

Cornstein szerint Donald Trump és Orbán Viktor között remek a viszony. Erre az is utal, hogy akkor is beszéltek egymással, amikor a magyar miniszterelnök éppen a vacsoráját készítette elő.

Amikor idejöttem, meglehetősen rossz volt a két ország közötti kapcsolat, annál rosszabbat elképzelni is nehezen lehetne. Valójában nem is nagyon voltak kétoldalú kapcsolatok. Ne akarja, hogy sírjak, mert ha csak a távozásomra gondolok, megered a könnyem, de mégis: a távozásom előtt néhány nappal azt mondhatom, hogy a két ország közötti viszony nem is lehetne jobb.