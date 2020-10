Beteg a Fővárosi Közgyűlés, marad a tiltott budapesti maszkszabály

Több közgyűlési tag is koronavírusos, így határozatképtelenség miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára tervezett ülése, pedig fontos döntést kellett volna hozni egy alaptörvénybe ütköző fővárosi rendelet visszavonásáról.

Határozatképtelenség miatt elmaradt a Fővárosi Közgyűlés szerdára tervezett ülése. A különleges helyzet különleges döntést igényelt

– közölte Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester emlékeztetett rá, hogy több polgármester igazoltan koronavírus-fertőzött, más képviselők karanténban vannak, illetve van, aki a teszteredményére vár.

A közgyűlést a lehető legkorábbi időpontban pótoljuk

– tette hozzá.

Kedden jelentette be a Facebook-oldalán Pikó András, a főváros VIII. kerületének polgármestere, hogy elkapta a koronavírust, a csepeli polgármester, Borbély Lénárd pedig szintén a közösségi oldalán írta meg hétfőn: állapota romlott azután, hogy elkapta a vírust, és oxigénnel segítenek neki. Csepelen az alpolgármester, Ábel Attila is koronavírussal fertőződött meg, de az elmúlt napokban több politikusról, önkormányzati képviselőről is kiderült, hogy pozitív lett a tesztjük.

Karácsony Gergely a járványügyi helyzetre való tekintettel egy olyan jogszabály-módosítást kezdeményezett a kormánynál, ami lehetővé tenné a Fővárosi Közgyűlés megtartását online formában.

A mára tervezett döntéseink közül a maszkviselési rendelet visszavonása kapott nyilvánosságot, a korábbi fővárosi rendeletet felülírja a kormányrendelet, az van érvényben. Továbbra is fontos és indokolt a szabályok betartása, hogy vigyázzunk magunkra, egymásra és szeretteinkre. Erre kérek mindenkit. A járványhelyzet súlyosbodása minden döntéshozótól felelős hozzáállást, időnként nehéz döntéseket, tiszta kommunikációt és a szakértők javaslatainak komolyan vételét követeli meg. Mi ehhez tartjuk magunkat

– fogalmazott Karácsony Gergely a közösségi oldalán.

Az Index hétfőn írta meg, hogy alaptörvénybe ütközik a Fővárosi Önkormányzat rendelete, amelyben a járványügyi védekezést és a maszkviselést szabályozzák.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete több, alkotmányjogilag kifogásolható rendelkezést is tartalmaz az arc eltakarásával összefüggésben

– számolt be lapunk.

Az Orbán-kormány szeptember 21-én hozott rendelete szigorúbban szabályozza a maszkviselés szabályait. Míg az önkormányzatiban az szerepel, hogy sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel teljes egészében és folyamatosan el kell fedni az arcot, a kormányzati szerint

hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles (...) orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil- vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az Index cikkére reagálva Karácsony Gergely főpolgármester megerősítette, hogy a Fővárosi Önkormányzat visszavonja a budapesti maszkhasználatról szóló rendeletét. Hétfőn a közösségi oldalán azt írta:

A szerdai Fővárosi Közgyűlésen vissza fogjuk vonni a budapesti maszkhasználatról szóló rendeletet, mert az kormányrendeletbe ütközik, amely magasabb szintű jogszabálynak számít. A kormányrendelet értelmében a sál már nem elég az arc eltakarásához, mindannyiunknak maszkot kell hordania, amely az orrot és a szájat is teljesen eltakarja.

Csakhogy a szerdai ülés elmaradásával most éppen ez hiúsult meg, így az ellentmondásos jogi helyzet továbbra is fennáll.

