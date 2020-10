Csütörtökön jobb, ha mindenki minden védőeszközzel felvértezi magát

Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, de délelőtt főként keleten, délután nyugaton lehetnek rövid napos időszakok – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A késő délelőtti óráktól nyugat felől egy hidegfront miatt egyre többfelé várható eső, zápor, sőt a Dunántúlon néhol zivatar is kialakulhat. Csütörtökön megélénkül a légmozgás is, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél.

Az időjárás változékony jellege pedig a következő napokban is megmarad.

Tehát csütörtökön számíthatunk egy kis napsütésre, esőre, egy kis szélre,

ezért jobb, ha felvértezi magát minden védelmi eszközzel.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 17 fok között várható.