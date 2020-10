Virológus: akár harmadszor is elkaphatjuk a koronavírust

Egyáltalán nem biztos, hogy aki elkapta a koronavírust, attól kezdve már védett lesz ellene. Pont ellenkezőleg. Rusvai Miklós virológus szerint sokan megkönnyebbültek, hogy átestek a fertőzésen, de csak ideig-óráig áll ellen a szervezetünk.

Magyarországon is már jó néhányan vannak olyanok, akik másodszorra is megbetegedtek koronavírussal. Amit jelenleg biztosan tudunk, az a három és fél hónapos immunitás. Ez az idő már a tavaszi hullám után letelt, tehát nálunk is csak idő kérdése volt, hogy mikor találnak másodszori megfertőzöttet. Egyéni immunrendszer kérdése, hogy milyen hosszú immunitás fejlődik ki, de a tünetek súlyossága is befolyásoló tényező abból a szempontból, hogy mennyi vírus termelődött az egyénben, és arra milyen erősen válaszolt az immunrendszere.