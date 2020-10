Két üzleti kör is feni a fogát a válságban eladott budapesti hotelekre

A koronavírus-járvány egyik nagy vesztese egyértelműen a szállodaipar. Tavasszal az ágazat jelentős bevételkiesést könyvelt el, aztán főleg vidéken a határzárnak és az ebből adódó belföldi nyaralásra kényszerülő turistáknak köszönhetően valamelyest nyárra talpra tudott állni. Nem így a budapesti szállodák, amelyek gyakorlatilag a külföldi turizmus teljes kimaradása miatt konganak az ürességtől. Korábban az eladástól elzárkózó tulajdonosok egy része már tárgyalna, viszont a vásárlói oldal kivár, nyilván a további értékvesztésre számítva - írja a Privátbankar.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által kiadott közleményből kiderül, hogy koronavírusnak köszönhetően a szállodákban realizálódott vendégéjszakák száma 2020. első nyolc hónapjában az élénk belföldi kereslet ellenére is 35,9 százalékkal elmaradt a tavalyitól.

A külföldi vendégéjszakák száma 75,3 százalékkal volt alacsonyabb 2019-es egy évvel ezelőtti adatokhoz képest. Több budapesti szálloda augusztusban ki sem tudott nyitni. Az átlagos szobafoglaltság a tavalyi 84,2 százalékkal szemben idén csak 24,6 százalék volt. Becslések szerint, a budapesti szállodák személyzetének legalább a felét már elbocsátották, és ha az Orbán-kormány belátható időn belül nem foganatosít mentő intézkedéseket, sok kisebb-nagyobb fővárosi szálloda kerülhet eladósorba.

A cikk szerint kétféle befektetői kör vár arra, hogy még olcsóbbak legyenek a bajban lévő hotelek. Az egyik a NER-hez köthetőké, akiknek gyakorlatilag nem sürgős, és tőkepozícióik is erősek. A másik a hagyományos, tehát angolszász és németajkú magáncégeké, de ők sem siettetik a dolgot. Főleg a 100 szobásnál kisebb, néhány éve épült, és még jelentős mértékű hitellel terhelt szállodák lehetnek jó prédák. Ugyancsak jó falat lehet a jó helyen lévő, de felújítandó szálloda is, ezeket ugyanis olcsón megvehetők, és a válság alatt éppen elvégezhető a felújítás.



Szeptemberben a szakma felvonulásos tüntetést is tartott, amelyről az Index is tudósított. A Mentsük meg a turizmust! szervezői a szeptember 11-i, békés demonstrációja elsősorban a figyelemfelkeltő volt, ismertetni szerették volna a turizmus problémáit.

Orbán Viktor nemrég tett egy megjegyzést, hogy a budapesti turizmusban különösen nagy gondot okoz a járvány, mivel az jelentős részben a külföldiekre épül. Éppen ezért szerinte külön segítséget kell adni nekik, amire szerinte a fővárosnak több mint 100 milliárd forintnyi szabad pénzeszköz áll a rendelkezésére. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere azonban a Facebookon jelezte, valószínűleg félretájékoztatták a miniszterelnököt, mivel arról szó sincs, hogy a fővárosnak ennyi szabad forrása lenne. Sőt, ennél nagyobb kieséssel kell megküzdenie.