Müller Cecília most sem jött el, villámgyorsan véget ért a sajtótájékoztató

Rövidre zárta a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóját a koronavírus elleni küzdelemre felállított operatív törzs. Müller Cecília országos tisztifőorvos újra távol maradt, helyette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője állt a nyilvánosság elé. Ismertette az elmúlt 24 óra adatait: csütörtökre 2194 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 68 127 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 56 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1634 főre emelkedett, 17 469-en pedig már meggyógyultak. 3197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen.

Az osztályvezető kiemelte, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, ebből következik, hogy a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. Arról is beszélt, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett cél az ország működőképességének megtartása is.

Ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat

– fogalmazott. Kiemelte azonban, hogy ehhez az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben,

különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában.

Hangsúlyozta, hogy ahogy az az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján is elhangzott, szeretnék erőteljesebben érvényesíteni a szabályok betartását, ezért a rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban, továbbá emelkedett a hatósági házi karantént megszegőkre kiszabható bírság összege is.

Beszélt arról is, hogy a tesztelésben ne legyen nagy fennakadás, egyre több mintavételi egységet állítanak fel. Hozzátette, az ősztől tavaszig tartó szezon kedvez az influenzafertőzésnek, ezért arra buzdított, hogy aki teheti, oltassa be magát influenza ellen.

Kiemelte, hogy a felnőttek részére biztosított oltóanyagot folyamatosan szállítják a háziorvosoknak, a gyerekeknek való vakcinákat pedig csütörtökön juttatják el a kormányhivatalnak, és azok innen kerülnek majd az orvoshoz. Az osztályvezető közölte, hogy az oltóanyagot a krónikus betegségben szenvedő 3 év alatti gyermekek számára muszáj biztosítani. Úgy fogalmazott továbbá, hogy mind a két oltóanyag hatékony és biztonságos. Megjegyezte, hogy a szülők pedig konzultálhatnak az oltások együttes beadhatóságáról is a háziorvossal, és hozzáfűzte, hogy az influenzaoltás nem zár ki egyéb oltást.

Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Újságírói kérdésre azt mondta, hogy a fertőzéssel kapcsolatos ismereteik folyamatosan bővülnek, és a vírussal kapcsolatos kutatások is folyamatosan zajlanak. Kiemelte, hogy hat hónap az az idő, miután valaki védettnek tekinthető az újrafertőzéssel szemben. Azzal kapcsolatban, hogy ha adott ember vérhígító kezelésben részesül, ha a terápia megfelelően be van állítva, az influenza elleni oltás beadható.

Arról is beszélt, hogy az egészségügy és a kórházak is fel vannak készülve a megnövekedett terhelésre és a betegek befogadására. Az egészségügyi dolgozók átvezényléséről azt mondta, eddig több mint 930 szakembert vezényeltek át.