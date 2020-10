Változik a vasúti és a helyközi buszközlekedés is mindenszentek ünnepén

Október utolsó napjain és a november 1-jei ünnepnapon változik a helyközi és a Volánbusz üzemeltetésében lévő helyi járatok közlekedési rendje.

Az Indexnek eljuttatott közleményből kiderül:

November 2-án hétfőn már a tanítási napokon megszokott menetrend szerint közlekednek a járatok. A Volánbusz ezen a hétvégén is fokozott figyelemmel kíséri a járatok telítettségét, és mindent megtesz a kényelmes és biztonságos utazás biztosítása érdekében – írja a közlekedési társaság, hozzátéve, hogy a november 1-jei mindenszentek ünnepéhez közeledve az átlagos hétvéginél nagyobb forgalom várható, ezért kérik utasaikat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a társaság honlapján, ahol olvasható a „Temetői járatok közlekedési rendje” megyére bontva.

Továbbra is arra kérjük utasainkat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék el, a maszk használata nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik