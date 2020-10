Megjelent a Déli Körvasút kivitelezési tendere

Megjelent a Déli körvasút bővítésére vonatkozó kivitelezési közbeszerzés, ezzel az utóbbi száz év legjelentősebb fővárosi vasúti fejlesztése indul el – közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. az MTI-vel.

A kivitelezési munkákat európai uniós forrásokból finanszírozza a kormány. A NIF tenderén választják ki a kivitelezőt, aki a szerződés megkötése után a kiviteli terveket és az organizációs ütemtervet készíti el, majd várhatóan 2022-ben elkezdi az építési munkálatokat, írja a NIF közleménye.

A fejlesztés alatt a Magyarországon eddig nem használt új, nagy hatásfokú zajvédőfalak épülhetnek. A beruházással Kelenföld és Ferencváros között létrejöhet a harmadik – egyes szakaszokon a negyedik – vágány, és a Közvágóhídnál és a Nádorkertnél új megállóhelyek építése. A közlemény kiemeli, hogy a klímaváltozás miatt is előnyös a beruházás, mivel környezetet kímélő, kötöttpályás közlekedési lehetőségeket hoz létre. A megvalósításhoz elkészültek a fejlesztés tervei, és a szükséges építési és környezetvédelmi engedélyeket is megkapták már. Egy külön közbeszerzés keretében megépülhet a Népliget déli sarkánál készülő megálló, ami az M3-as metró Ecseri úti megállójához adna utat.

A felmérések szerint a közelmúltban fejlesztett esztergomi és székesfehérvári vonalon 107, illetve 76 százalékkal emelkedett az utasok száma, így igény mutatkozik az újabb elővárosi, körvasúttal irányított járatokra. A Déli körvasút bővítésével és az új megállók létesítésével új kapcsolatok jönnek létre az elővárosok és Budapest között, így nem probléma, hogy a fejpályaudvarok már nem tudnak több vonatot fogadni, emellett növelheti a potenciális utasok számát.

„A Déli körvasút fejlesztésével a kormány és a beruházás megvalósításáért felelős szakcégek, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) és a NIF Zrt. célja, hogy az elővárosi vonatok itt a jelenleginél háromszor sűrűbben, tízpercenként járhassanak majd, és a budai agglomeráció három régiójából – a tatabányai, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalról – a főváros belső területeit érintve Pesten a hatvani, az újszászi és a ceglédi vonalakon folytathassák útjukat. Amikorra megépül a repülőteret elérő vasúti összeköttetés, utóbbi Ferihegy elérését is jelenti majd Kőbánya-Kispesten át. A Déli körvasút fejlesztésével a nemrég az esztergomi vonalról indított, és az újonnan létesített Újpalota megállót is érintő S76-os járat meghosszabbítására is adott lesz a lehetőség Kelenföld és a dél-budai agglomeráció felé” – olvasható a közleményben.

A BFK és a NIF a fejlesztés során különösen nagy figyelmet fog fordítani arra, hogy sűrűn lakott területeket érintő építkezések során az ott élőket minél kevésbé zavarják. Korszerű, környezetbarát gépeket fognak használni, és még az építkezés előtt teljes körű ablakcserére kerül sor a vasútra néző ingatlanokban, amennyiben az ott lakók ebbe beleegyeznek. A munkálatok során fenn tartják majd a vasúti forgalmat és a környék közutainak átjárhatóságát.

A beruházás eredményeképpen Hamzsabégi park átmenetileg használt keskeny sávját visszakapják az ott lakók, és a vasút mentén a Dunáig tartó kerékpáros-gyalogos zöldfolyosó fog elkészülni. A Déli körvasút fejlesztésének környezetrendezésével kapcsolatban nemrég jelent meg a tender.

Az új megállók fedett utascsarnokai akadálymentesítve lesznek, liftek és mozgólépcsők is rendelkezésére állnak majd az utasoknak. A fejlesztésről további információt a www.delikorvasut.hu találhatnak. Az oldalon kérdőívet is van lehetőség kitölteni közösségi tervezés keretében, a kérdőívben a terület funkcióiról és a környezet kialakításáról lehet vélemény formálni.