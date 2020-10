Fekete-Győr már tudja, ki lesz a Momentum miniszterelnök-jelöltje

A Momentum elnöke, Fekete-Győr András már tudja, kit indítanak a 2022-es miniszterelnöki választásokon, azonban a személyét csak 2021-ben fogja felfedni. Erről a Spirit FM Harcosok Klubja című műsorában beszélt a pártelnök.

A miniszterelnök-jelölt személyével kapcsolatban elmondta:

egy momentumos jelöltet látna legszívesebben, ha közös miniszterelnököt állít az ellenzék.

A Momentumnak így is, úgy is lesz miniszterelnök-jelöltje. A személye is megvan már, de csak a jövő évben fogják bejelenteni, ki ő – jelentette ki Fekete-Győr András.

A műsorban a politikus az amerikai elnökválasztásokról azt mondta: demokrata győzelmet remél, és bízik benne, hogy ha Donald Trump veszít, nem fogja megpuccsolni Joe Bident, és nem idéz elő alkotmányos válsághelyzetet, hogy választási csalásra hivatkozva ne adja át az elnöki széket.