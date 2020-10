Túl van a koronavíruson a csepeli polgármester, hazaengedték a kórházból

Hazaértem szerencsésen a kórházból. Az intenzív gyógyszeres kezelés nagyon sokat segített

– közölte Borbély Lénárd csepeli polgármester a Facebook-oldalán. Több mint egy hete írta ki szintén a közösségi oldalára, hogy elkapta a koronavírust, pozitív lett a tesztje, és tünetei is vannak. Néhány nappal később már arról tájékoztatott, hogy kétoldali tüdőgyulladással került kórházba, és oxigénnel segítenek neki.

Legfrissebb posztjában most arról számolt be, hogy segítséggel, de legyőzte a vírust. A tüdőgyulladása visszahúzódott, és most már jól van, óvatosan újra teljes értékű munkába áll. Kiemelte:

Nagyon hálás vagyok ,és köszönöm szépen az ápoló nővérek és az orvosok segítségét és kedves ellátását! Óriási munkát végeznek, nagyon nagy tisztelet jár nekik.

Mindenki nagyon vigyázzon magára, kérem, hogy minden szigorú szabályt és kormányzati óvintézkedést az egészségünk érdekében tartsunk be! A vírus és annak szövődményei nem játék, saját bőrömön tapasztaltam meg. Az idős csepeli polgárokra kiemelten fogunk továbbra is figyelni, de azt kérem, ők még inkább fokozottan tartsák be a szabályokat, és kerüljék el a zsúfolt tömeges helyeket! A kórházak egyre jobban betelnek. A 65 év felettieket ingyenesen oltjuk be Csepelen tüdőgyulladás elleni vakcinával

– fogalmazott a csepeli polgármester.