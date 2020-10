Kórházba került a koronavírus miatt Balassagyarmat polgármestere

Nem úszta meg a kórházi kezelést Balassagyarmat polgármestere, Csach Gábor. Ahogy az Index is megírta, a településvezető is elkapta a koronavírust, így az egész városháza átmenetileg bezárt, mivel rajta kívül mások is megfertőződtek.

Csach a saját Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, miszerint az egész családja pozitív mintát produkált, de szerencsére enyhe vagy semmilyen tüneteket nem mutatnak. A kormánypárti politikus már jobban van, és az alábbiakat írta a közösségi oldalán: