A Dunától keletre általában kevés lesz a felhő, míg a Dunántúlon inkább csak átmeneti felszakadozások lehetnek – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Számottevő csapadék szombaton már nem várható, éjszaka azonban párásság, foltokban köd is képződhet, és ez a kettősség a vasárnapot is befolyásolja. Késő délutántól megvastagszik a felhőzet északnyugaton, és kisebb eső is előfordulhat. Az északnyugati szél viszont estére csillapodik valamennyire.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon többnyire 5 és 10, a Dunától keletre 0 és 5 fok között alakul,

de néhol gyengén fagyhat is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 11 és 15 fok között valószínű, de a délnyugati határ mentén kissé melegebb is lehet.